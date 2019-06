FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Adidas von 250 auf 290 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike lieferten Rückenwind für Adidas, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere unter anderem Profitabilitätsfortschritte beim Sportartikelkonzern sowie die überzeugende Umsatzentwicklung in den Wachstumssegmenten China und E-Commerce./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 10:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 10:40 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.