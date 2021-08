FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Adidas von 300 auf 315 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Analyst Herbert Sturm passte sein Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an das gute zweite Quartal und die Prognoseerhöhung an. "Als potentieller Belastungsfaktor im zweiten Halbjahr wirken weiterhin die politische Spannungen zwischen China und USA/Europa", so Sturm./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 11:33 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / 11:52 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.