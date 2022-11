FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Halten" mit einem fairen Wert von 105 Euro belassen. Analyst Thomas Maul bezog sich in einer am Freitag vorliegenden Studie unter anderem darauf, dass sich der Sportartikelhersteller in Gesprächen mit Puma-Chef Björn Gulden als möglichem Nachfolger von Noch-Chef Kasper Rorsted befindet. Der Kapitalmarkt hoffe auf eine zu?gige Neubesetzung des Chefpostens bei Adidas, schrieb der Experte. Am Kapitalmarkt sei zudem daru?ber spekuliert worden, dass China von seiner strikten Null-Covid-Politik abru?cken könnte. China fungierte Maul zufolge vor der Covid-19-Pandemie als wichtiger Wachstums- und Margentreiber des Adidas-Konzerns./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 16:20 / MEZ



