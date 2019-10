MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Adidas vor Quartalszahlen von 270 auf 290 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Sportartikelhersteller sei ein exzellent geführtes Unternehmen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch nach der starken Kursentwicklung der vergangenen zwei Jahre preise die Aktie das nahezu vollständig ein. Zudem werde sich Adidas zufolge die starke Margenentwicklung des ersten Halbjahrs in der zweiten Jahreshälfte nicht fortsetzen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 15:58 / CEST





