FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Belastungsfaktoren des ersten Halbjahres sollten im dritten Quartal langsam nachgelassen haben, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtigste Kennziffer des Berichts dürfte daher das Wachstum zu konstanten Wechselkursen werden, das im Vergleich zum Vorquartal deutlich angezogen haben dürfte. In der Aktie sei diese Erholung aber bereits eingepreist./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 06:12 / GMT



