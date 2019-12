NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas mit "Hold" und einem Kursziel von 292 Euro in die Bewertung aufgenommen. Sportmarken profitierten weltweit von einem starken Nachfragewachstum und Margenpotenzial, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Adidas schneide in vielen Bereichen hervorragend ab, die Aussichten auf positive Gewinnüberraschungen seien jedoch bei den Herzogenaurachern begrenzt./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2019 / 13:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2019 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.