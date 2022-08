HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas von 195 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Frey rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass Adidas die für 2025 angestrebte Marge von 12 Prozent erst ein Jahr später erreichen wird. Trotz der Kursverluste erschienen die Papiere des Sportartikel- und Bekleidungsherstellers nicht sonderlich attraktiv./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.