HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas nach einer Präsentation auf einer hausinternen Veranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller sehe sich auf gutem Weg zu den - kürzlich gekappten - Zielen für 2022, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Finanzvorstand habe aber auch einige Unsicherheiten mit Blick auf das kommende Jahr eingeräumt. Offen sei geblieben, ob die Ziele für 2025 noch erreichbar seien, insbesondere wegen der unsicheren Erholung in China./tav/tih



