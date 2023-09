NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach Zahlen von Konkurrent Nike auf "Hold" belassen. Die Anleger dürften mit großer Erleichterung darauf reagieren, dass das erste Geschäftsquartal des US-Sportartikelherstellers bei weitem nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen sei, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dies sollte auch den Aktien der europäischen Konkurrenten zugutekommen. Die Bruttomargen und weitere Fortschritte bei den Lagerbeständen ließen positive Rückschlüsse auf die Gewinnaussichten von Adidas und Puma in den kommenden Quartalen zu./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 20:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2023 / 20:02 / ET



