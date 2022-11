FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 105 auf 145 Euro je Aktie angehoben. Mit der kurzfristigen Besetzung des Chefpostens durch den bisherigen Puma-Chef Björn Gulden habe sich das Stimmungsbild für die Adidas-Aktie deutlich aufgehellt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf Guldens Erfolge bei Puma sehe er gute Chancen, dass er auch bei Adidas die Begeisterung der Verbraucher und der Mitarbeiter fu?r die Marke sowie das Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren deutlich steigern kann./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 14:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 14:51 / MEZ





