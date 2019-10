NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe bereits auf womöglich sinkende Margen und einen eventuell rückläufigen Überschuss im dritten Quartal eingestellt, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin rechnet mit einem Rückgang der operativen Profitabilität (Ebit-Marge) um 20 Basispunkte, erwartet jedoch einen Anstieg beim Nettoergebnis um drei Prozent. Sie geht davon aus, dass Adidas trotz des nicht gerade herausragenden Quartals seine Jahresziele erreichen dürfte./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 19:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.