NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen und dem Kapitalmarkttag von 235 auf 280 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Herzogenauracher dürften im vierten Quartal recht gut abgeschnitten haben, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden aber die strategischen Ziele bis 2025./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 11:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2021 / 11:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.