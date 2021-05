ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 305 auf 300 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das besser als erwartet ausgefallene erste Quartal lasse sich vor allem auf Kostensenkungen zurückführen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Keine Klarheit gebe es derzeit allerdings zum weiteren Verlauf im Gesamtjahr. Unsicher sei etwa das aktuelle Geschäft in China./ajx/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.