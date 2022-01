ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 294 auf 290 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Simon Irwin reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Annahme für den Gewinn je Aktie 2021. Im Dezember und Januar könnte der Absatz des Sportartikelherstellers etwas schwächer gewesen sein. Es bestehe bei der Vorlage des Geschäftsberichts das Risiko eines enttäuschenden Ausblicks./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 05:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.