NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach vorläufigen Zahlen und einem massiv gesenkten Ausblick von 215 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neuen Ziele des Sportartikelkonzerns implizierten eine 40-prozentige Kürzung ihrer diesjährigen operativen Gewinnschätzung, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Nettogewinn sinke ihre Erwartung sogar um 60 Prozent. Dafür verantwortlich seien Einmaleffekte unter anderem wegen Russland, aber auch heftiger Margendruck und steigende Lagerbestände, die nun wohl mit viel Werbung losgeschlagen werden dürften. In den zehn Jahren der Beobachtung des Sektors sei die Stimmung nie so negativ gewesen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 23:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.