ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach Bestätigung des Wechsels an der Konzernspitze auf "Neutral" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Die Ernennung des bisherigen Puma-Chefs Björn Gulden zum neuen Vorstandsvorsitzenden sei für Adidas langfristig positiv, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts der nachweislichen Erfolge Guldens bei Puma mit dem Fokus auf langfristig gesundes Marken-Wachstum zusammen mit notwendigen Investitionen. Gleichwohl könnte die mit der Berufung Guldens assoziierten strategische Veränderung kurzfristig für Unsicherheit sorgen, da die Strategie des neuen Chefs noch nicht bekannt sei./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 13:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 13:07 / GMT



