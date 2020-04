NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Adidas angesichts eines zugesicherten Milliardenkredits der Staatsbank KfW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern sei mit seiner Bilanzpolitur und frühen Schritten zur Sicherung der Liquidität auf dem richtigen Weg, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Adidas könne sich damit gegen die kaum vorhersehbaren Auswirkungen der Viruskrise absichern. Langfristig bleibe der Anlagehintergrund vielversprechend./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 23:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 00:15 / ET



