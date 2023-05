NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 178 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Sportartikelherstellers bleibe insbesondere wegen der im Branchenvergleich starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn einer der am meisten diskutierten Titel, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem ersten Quartal sei sie weiter von Adidas überzeugt, da nun das positive Überraschungspotenzial für den Umsatz in den Folgequartalen größer sei, und sie gehe von einem weiter steigenden Aktienkurs aus./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 22:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.