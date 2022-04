MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Adidas vor Quartalszahlen von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 265 auf 190 Euro gesenkt. Das erste Quartal dürfte schwach verlaufen sein und es drohten niedrigere Jahresprognosen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte die Schätzungen für den Hersteller von Sportartikeln und Lifestyle-Produkten für 2022 und 2023./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 17:13 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.