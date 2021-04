adidas Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Kurzfristig seien kaum Kursimpulse für den Sportartikelhersteller abzusehen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erst wenn es gelinge, beim Wachstum zu den Wettbewerbern aufzuholen, ergebe sich weiteres Potenzial./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 00:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2021 / 23:14 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.