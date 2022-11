NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Nachricht vom neuen Adidas-Chef Björn Gulden wertete Analyst Piral Dadhania in einer ersten Einschätzung am Dienstag positiv. Er verwies auf die Erfahrungen des Managers bei Puma, Deichmann und bereits auch bei Adidas. Ganz zu schweigen von seiner sportlichen Karriere im Fußball und Handball. Die Aufgabe für Gulden sei keine leichte, hinke Adidas beim Umsatzwachstum doch der Konkurrenz hinterher. Und auch die Produktpalette sei nicht so, wie sie sein sollte. Gulden werde es schaffen können, "aber vermutlich nicht über Nacht"./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 07:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 07:22 / EDT





