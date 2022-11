NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 100 auf 120 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Dem Sportartikelkonzern stehe ein hartes Jahr 2023 bevor, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen erschienen zu hoch. Zudem könnte das neue Management die Ziele für 2025 kappen. Das neue Kursziel begründete er mit einer leicht erhöhten Umsatzprognose und einem verbesserten Betriebskapital im kommenden Jahr. Zudem revidierte er seine Annahmen für Aktienrückkäufe./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2022 / 17:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.