HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Adidas von 85 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Trotz des Wechsels in der Führungsspitze sei eine schnelle Erholung der Aktie eher unwahrscheinlich, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür gebe es zu viele unternehmensspezifische Probleme. Wegen der Entwicklung in China hat der Analyst Schätzungen und Kursziel gesenkt./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 08:27 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 08:27 / MEZ



