HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das endgültige Zahlenwerk für das vierte Quartal sei schwach ausgefallen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Angaben den bereits bekannten Eckdaten entsprochen. Es dürfte dem Sportartikelhersteller schwer fallen, von 2024 an bei der Marge das Vor-Corona-Niveau wieder zu erreichen./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.