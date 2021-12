ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS überarbeitet aktuell ihre Einstufung und das

Kursziel für die Aktien der Adler Group. Das bisherige Ziel lautete 26 Euro und die Empfehlung "Buy". Der

Immobilienkonzern habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, sich zu den Vorwürfen des

Leerverkäufers Fraser Perring aber nicht geäußert, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Mittwoch

vorliegenden Studie./gl/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 12:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in

Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,

Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-

afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.