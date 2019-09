FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Bewertung der Papiere von Adler Real Estate bei einem Kursziel von 17,50 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Papiere des Wohnimmobilienunternehmens seien in den vergangenen Jahren unter dem Radar der meisten Anleger geflogen, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe man sich ein Portfolio an bezahlbaren Wohnungen im Umfeld deutscher Großstädte gesichert./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



