FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Adler Real Estate von 20 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal habe er sein Bewertungsmodell für die Immobiliengesellschaft angepasst, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darin sei nun ein Abschlag von 35 Prozent berücksichtigt, der das Verwässerungsrisiko im Zusammenhang mit der Finanzierung der angekündigten Übernahme des Wettbewerbers Ado Group reflektiere./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2019 / 20:00 / GMT



