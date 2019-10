HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Ado Properties angesichts des Verkaufs eines Immobilienpakets am Berliner Markt auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. In vielerlei Hinsicht, darunter die Bewertung, hebe der Deal die Geschäftsqualitäten von Ado hervor, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der Unsicherheit der zukünftigen Strategie werde der starke Portfolio-Wert derzeit aber am Markt ignoriert. Mehr Klarheit darüber sollte Kursimpulse bringen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 07:54 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / 08:06 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.