HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Ado Properties von 44 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe das qualitativ beste Immobilienportfolio in Berlin, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Aktienkurs sei dies nicht entsprechend eingepreist - wohl auch wegen der zunehmenden regulatorischen Unsicherheiten in der Hauptstadt./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 09:04 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 09:04 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.