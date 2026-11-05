ADTRAN Holdings Aktie
|4,09EUR
|-0,01EUR
|-0,33%
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
ADTRAN Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Adtran Holdings von 12,9 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zollrückerstattungen in den USA hätten ein schwächer als gedachtes drittes Quartal kaschiert, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ADTRAN Holdings Inc Buy
|
Unternehmen:
ADTRAN Holdings Inc
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,10 €
|
Abst. Kursziel*:
119,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
119,97%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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|Bechtle Neutral
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|11:41
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|Deutsche Bank AG
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|11:38
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