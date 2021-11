HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Adva auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Fusion mit Adtran sei im gegenwärtigen Marktumfeld für Netzwerkausrüster ganz hervorragend, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmen gewännen in einer kritischen Phase entscheidend an Größe. So laufe der Breitbandausbau in Europa und den USA, und gerade in Europa werde immer weniger auf chinesische Technik gesetzt./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2021 / 08:15 / MEZ



