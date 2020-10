NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach Quartalszahlen von 1608 auf 1777 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Transaktionsvolumina ex Reiseverkehr belegten die grundsätzliche Stärke des Geschäftsmodells des Zahlungsabwicklers, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er wertete die Aktien als eine der besten in der Zahlungsbranche. Die starke Stellung im Online-Geschäft sollte dem Unternehmen im Falle weiterer coronavirusbedingter Restriktionen zugute kommen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 18:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 18:18 / ET



