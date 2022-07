FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen vor der Berichtssaison europäischer Zahlungsabwickler von 2750 auf 2070 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde dennoch auf "Buy" belassen. Analystin Nooshin Nejati verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den Abschwung im Online-Handel und die Gefahr einer Rezession im kommenden Jahr. Das zweite Quartal 2022 sollte aber noch gut verlaufen sein./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.