NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach dem hauseigenen "European Payments & FinTech Summit" auf "Buy" mit einem Kursziel von 1677 Euro belassen. Der Fokus sei auf die technologische und geschäftliche Seite der Branche gerichtet gewesen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Bild über die börsennotierten Unternehmen des Sektors sei nun besser geworden und für den Zahlungsabwickler Adyen sei er nun noch konstruktiver gestimmt./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / 12:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 12:28 / ET





