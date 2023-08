LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen von 1600 auf 1150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Wachstumsthese sei mit dem Halbjahresbericht des Zahlungsdienstleisters infrage gestellt worden, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte auch für dessen Preissetzungsmacht und seine Wettbewerbsdifferenzierung. Adyen bleibe für ihn zwar ein großartiges Unternehmen, aber die Gefahr eines womöglich noch schwächeren zweiten Halbjahres hindere ihn an einer Hochstufung der Aktie./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 18:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2023 / 04:10 / GMT





