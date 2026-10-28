Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

822,40EUR -125,60EUR -13,25%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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28.10.2026 18:38:17

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach Zahlen zum dritten Quartal und einer gekappten Margenprognose von 1600 auf 1250 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe gut abgeschnitten und sowohl beim Umsatz als auch beim Bezahlvolumen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philipp Häßler am Mittwoch. Wegen geplanter höherer Investitionen hätten die Niederländer aber das Profitabilitätsziel für 2028 einkassiert, was den Markt negativ überrascht habe. Dennoch bleibe Adyen ein Wachstumswert mit einem geschätzten Wachstum des Gewinns je Aktie in Höhe von 17 Prozent./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
825,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
822,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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18:38 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
08:59 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Adyen B.V. Parts Sociales 820,60 -13,44% Adyen B.V. Parts Sociales

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18:38 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
17:31 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
17:30 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
17:25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:20 TRATON Kaufen DZ BANK
17:07 BASF Kaufen DZ BANK
17:06 Symrise Kaufen DZ BANK
17:05 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
16:45 Under Armour Buy UBS AG
16:44 Coca-Cola Buy UBS AG
16:06 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
15:08 United Parcel Service Buy UBS AG
14:10 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:07 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
12:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
12:57 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
12:35 GSK Outperform Bernstein Research
12:06 Novartis Neutral UBS AG
12:05 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12:05 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
12:04 Unilever Sell UBS AG
12:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
12:03 Santander Buy UBS AG
12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
12:02 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
11:32 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
11:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:08 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:07 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
11:03 Beiersdorf Neutral UBS AG
11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Danone Outperform Bernstein Research
10:59 Roche Buy Deutsche Bank AG
10:58 Danone Buy UBS AG
10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:49 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
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