ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adyen von 2950 auf 2800 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Bewertungen im gesamten Zahlungsverkehrs- und FinTech-Sektor seien im vierten Quartal 2021 unter Druck geraten, und zudem hätten einige Unternehmen auch zu Beginn des ersten Quartals weiterhin Druck gespürt, begründete Analyst Timothy Chiodo in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein gesenktes Kursziel für den Zahlungsabwickler./ck/ajx



