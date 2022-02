LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Adyen nach den jüngsten Kursverlusten von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 2220 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler sei ein "Branchenkiller", schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Andere hinkten deutlich nach, was die Erholung des Zahlungsvolumens nach der Corona-Pandemie betreffe. Das Unternehmen wachse rasant in den USA und im Omnichannel-Bereich und könne so davon ablenken, dass die Umsatz-Vergleichswerte im E-Commerce-Bereich schwieriger erreichbar würden./tih/mis



