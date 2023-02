FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adyen nach Halbjahreszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 1500 auf 1100 Euro gesenkt. Der Zahlungsabwickler habe wegen der anhaltenden Investitionswelle bei der operativen Ergebnismarge (Ebitda) einen deutlichen Rückgang erlitten und die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Mittwochabend vorliegenden Studie. Die Marktakteure setzten nun zunehmend Fragezeichen hinter die mittelfristige Erreichbarkeit der 65-Prozent-Marke, was zu einem starken Abverkauf der Aktie geführt habe, der anhalten dürfte./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 17:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 17:30 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.