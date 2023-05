ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35,50 auf 34,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Supermarktkette sei stark gewesen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Anlagehintergrund sei robust. Der Fokus liege aber auf dem Fortschritt in Europa - hier brauche es mehr Transparenz für die Investoren./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 13:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 13:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.