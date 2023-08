ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass in Belgien 15 der 128 von der Supermarktkette geführten Läden an Franchisenehmer übertragen würden. Dies seien etwa 50 Prozent des belgischen Umsatzes, schrieb er und wertete dies positiv./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 14:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 14:38 / GMT





