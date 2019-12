FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ahold Delhaize von "Buy" auf "Hold" abgestuft und aus der "European Selected List" gestrichen. Analystin Fabienne Caron hält die Papiere des Einzelhandelskonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für fair bewertet und ließ ihr Kursziel bei 23,20 Euro./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.