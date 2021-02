ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Jahreszahlen von 24 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Marktumfeld für den niederländisch-belgischen Handelskonzern sei schwierig, schrieb Analyst Victoria Petrova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Vergleichswerte aus der Vergangenheit hoch. Damit gebe es nunmehr nur noch wenig Spielraum für positive Überraschungen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 16:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.