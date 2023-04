NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor den Zahlen zum ersten Quartal von 31,20 auf 31,82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In den USA rechnet Analyst Borja Olcese laut einer am Dienstag vorliegenden Studie im Jahresvergleich mit einer nur geringen Ausweitung der Margen und einem Rückgang in Europa. Er überarbeitete seine Schätzungen für die Supermarktkette, indem er seine Prognose für das Ergebnis je Aktie (EPS) für 2023 senkte, sie aber für 2024 und 2025 anhob./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 16:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.