ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,70 auf 10,15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der negative Einfluss des Ölpreisanstiegs sei nicht durch die Ticketpreise ausgeglichen worden, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Konzernchef Ben Smith habe zwar bei der Restrukturierung Fortschritte gemacht, jedoch gebe es immer noch Probleme mit der Mittelschöpfung. Für das Jahr 2020 erwartet Castle in der Luftfahrtbranche zudem ein Wachstum der Kapazitäten auf der Langstrecke, während auf der Kurzstrecke ein Abbau anstehe./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 12:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



