ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für 2020 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,15 Euro belassen. "Goodbye to an impossible year", titelte Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, die Cash-Ziele indes seien schwach./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 07:10 / GMT



