ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 2,10 auf 1,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jarrod Castle berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die jüngste Kapitalerhöhung der Fluggesellschaft in seinen Schätzungen. Weitere Schritte zur Aufbesserung der Bilanz dürften folgen, so seine These. Die Aussichten für die Kapazitäten und die Ticketpreise im Sommer blieben positiv./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 11:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 11:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.