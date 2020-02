ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Air France-KLM angesichts der neuesten Entwicklungen in der Viruskrise mit der Ausbreitung in Italien auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,85 Euro belassen. Analyst Neil Glynn sieht in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie das größte Italien-Risiko bei den Billigfliegern Ryanair und Easyjet, im Raum Asien-Pazifik dagegen bei Air France-KLM und der Lufthansa. Allerdings müsse Rückenwind durch die Treibstoffkosten den Erlösrisiken gegengerechnet werden./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 11:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 11:47 / UTC



