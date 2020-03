ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,85 Euro belassen. Wenn die Regierungen Europas ihren Fluggesellschaften in der Corinavirus-Krise kurzfristig bei den Arbeitskosten unter die Arme greifen und zum Beispiel nach deutschem Vorbild Kurzarbeitergeld oder Ähnliches zahlen würden, hätten die großen Branchenunternehmen genügend Liquidität, um die nächsten paar Monate über die Runden zu kommen - selbst wenn keine Flugzeuge fliegen sollten, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



