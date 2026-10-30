HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Gasekonzerns hätten den guten Monat für die Aktien gekrönt, die seit dem erfreulichen Kapitalmarkttag am 6. Oktober Fahrt aufgenommen hätten, schrieb Sebastian Bray am Donnerstag. Er räumt den Titeln ein gutes Wachstumspotenzial ein./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.